日本籍藝人夢多舉辦的第二屆2023夢想盃健身大賽，今（23日）於台大綜合體育館舉行。孫鵬、狄鶯兒子孫安佐今也現身支持好友，「今天就是很放鬆、很chill的來看，參加比賽很拼耶」，同時他也預告2個月後會有新的事業版圖，但有關的內容、方向，他都神秘不願多說。

他5月時與交往4年的網紅「麻姬兔」（阿乃）分手，目前單身的他身形比以往消瘦，他表示沒有情傷，也坦言過去在感情上不夠成熟，「大家都很好，不要互相綁住對方」，仍保持聯絡？他則說大家都是朋友，沒有聯不聯絡的問題。

孫安佐2018年在美國留學，因涉嫌製造手槍未遂，遭羈押238天後被驅逐出境回台。去年，士林地檢署二審以「無審判權」判定公訴不受理。孫安佐事後猛酸檢察官英文能力不足，今針對檢察官再次開砲，狠嗆「不是說一直都保有證據，真的那麼多證據都針對我，那我現在怎麼還在這？政府做錯事不要故意硬找面子，你就是告不了我。」