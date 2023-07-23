尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府試圖改變司法制度，讓以色列陷入嚴重的政治危機，不僅引發全國示威、影響經濟，也讓西方盟友憂心忡忡。

在炎炎夏日的豔陽下，民眾高舉藍白相間的以色列國旗，伴隨鼓聲和反政府口號，沿著蜿蜒的高速公路徒步前進耶路撒冷，示威隊伍長達1公里。

來自中部的抗議民眾戈蘭（Ido Golan）說：「民主不像以前那麼理所當然了，讓我們和他們知道，我們為了挽救民主盡力做了什麼，這非常重要。」

抗議者頂著熱浪走了好幾天，一路走到耶路撒冷，途中人數持續增加。夜幕降臨時，他們來到了國會外聚集。

全國各地有數以萬計民眾加入示威，其中包括特拉維夫約10萬人。

這項司法改革案，將限制最高法院撤銷其認為政府或部長「不合理」決定的權力，國會明天就法案進行辯論，24日前將表決這項法案。

尼坦雅胡的宗教民族主義聯盟表示，因為法院干涉太多，所以需要這項法案來平衡權力。

批評人士指出，該修正案在國會中匆忙通過，這將為腐敗和濫權打開大門。

民意調查顯示，以色列人對此普遍存疑。美國盼請尼坦雅胡就任何司法改革尋求共識，同時也應保持以色列的司法獨立。

數十名前安全單位負責人今天向尼坦雅胡發表了一封公開信，要求取消表決，改就廣泛商定的改革事項談判。這些人包括軍方、警察和情報機構「摩薩德」（Mossad）在內，部分曾在尼坦雅胡手下任職。

信中說：「這項立法摧毀以色列社會共有信念，撕裂人民，瓦解以色列國防軍（Israel Defence Forces, IDF），並對以色列安全造成致命打擊。」

尼坦雅胡則表示，一直在努力達成普遍同意的協議，但是反對黨有責任妥協。

尼坦雅胡目前正因腐敗問題受審，但他否認指控。（譯者：鄭詩韻、屈享平/核稿：楊昭彥）1120723