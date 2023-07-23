台中市市長盧秀燕重視藝文教育，近期推出夏日文化饗宴，均採免費入場，實現「全民共享」理念。繼上周紙風車劇團後，昨（22）日晚雲門舞集接力登場，在市府前廣場演出國際鉅作《十三聲》，吸引超過15000位觀眾人潮爆棚。值得注意的是，公演結束偌大的廣場地上乾乾淨淨，就算把照片放大看也無半點垃圾，市民的優秀素質讓盧市長也忍不住直呼「大家太棒了！」

盧秀燕昨晚在臉書發文，刊出多張雲門舞集《十三聲》公演結束後的府前廣場實況，從照片可見，觀眾散去後，偌大的廣場地面上竟乾乾淨淨，連一個水瓶、一張紙屑都沒有；工作人員正迅速將布置及設施恢復原狀，現場井然有序又整潔。

此情景讓有「媽媽市長」之稱的盧秀燕流露出母親般的欣慰與喜悅，驕傲大讚自家台中有著「國際級的演出，最優質的市民」，更對市民們大喊「大家太棒了！」同時也強調：「歡迎更多藝文團體來台中演出，台中市民不會讓你失望。」

這篇文章發出後迅速獲得數千個讚，網友紛紛留言：「台中市民超讚！」「優質的市民！優質的城市」、「謝謝市長安排，謝謝市府提供場地」、「我住了52年的台中，有妳養育之下，台中真的越來越好喔！謝謝市長媽咪」。

藝文是盧秀燕上任後的施政重點，近期推出3大文化盛會，包括6月30日至9月2日巡迴全台中29區免費看電影的「台中電影Fun-In季」、7月16日的紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」、7月22日的國泰雲門隨行吧《十三聲》。盧市府致力將台中打造成「文化城」，也趁入夏推廣夏日文化饗宴，讓民眾走出戶外徜徉藝文氛圍，更秉持「全民共享」理念，讓文化不分你我、滲透各處，這些活動通通免費。