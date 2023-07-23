小禎（左）上月底與丁春霆（右）一同參加蕭敬騰求婚Summer的生日會。（資料照片）

日本籍藝人夢多舉辦的第二屆2023夢想盃健身大賽，今（23日）於台大綜合體育館舉行，李沛旭、小豬（黃沐妍）、西班牙型男佩德羅都以實際行動參賽力挺。好友小禎（胡盈禎）以贊助商身分出席，被問到上月底參加蕭敬騰求婚Summer生日會，與緋聞對象丁春霆同框一事，她大方笑說：「我們是正常交朋友」。

她無奈表示，那天生日宴大約50幾人參加，她也有跟賈靜雯其他好友合照，甚至還有位男性友人把她扛起，「媒體就沒寫，我能怎麼辦呢。」夢多鼓吹小禎明年也參加夢想盃健身大賽，小禎笑著拒絕，表示為此她特地穿高爾夫球裝出席活動。

夢多透露，這次比賽，比去年的500萬資金還多，「花快1千萬，去年沒有回本，希望明年可以回一點點」。小禎則虧他籌資金籌到她身上，「但他很辛苦啦，他這麼愛台灣，必須支持一下」，投資的金額？夢多表示2人友情無價，不好公開數字。

夢多今年1月被目擊跟女友人一同遛狗，他今坦言對方就是他的約會對象，2人已經穩定交往2年，「感情順其自然，但我是不結婚的」。小禎則在旁虧他養3隻狗是不是有3位約會對象，夢多先是無意識地接話說對，接著再搞笑的說「妳不要亂講，我會忍不住接話」，互動相當有趣。