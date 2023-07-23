基隆市發生一起租賃車撞上冷氣工人的事故，造成1人重傷、1人輕傷，警方正積極調查、釐清詳細的事發原因。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市發生一起租賃車撞上冷氣工人的事故，造成1人重傷、1人輕傷，警方正積極調查、釐清詳細的事發原因。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區過港路23日上午11時許，發生一起交通事故，駕駛租賃來小客車的女子，不明原因一頭撞上停放在路邊卸貨的小貨車，導致1名冷氣工人頭部重創，送醫時還沒有恢復意識，另1名被波及的冷氣工人則是全身多處擦挫傷。事故詳細原因，正由警方進一步調查釐清中。

警方初步調查，23日上午11時許，38歲的蘇姓女子駕駛一部租賃的自小客車，由過港路往暖暖方向行駛。但在行經事故地點時，不明原因突然右偏，一頭撞上了停放在路邊的小貨車，以及2名正準備安裝冷氣的冷氣工人。

這起事故當場造成47歲的黃姓冷氣工人頭部受創、大量流血。經警消趕到現場，立即將47歲的黃男送往醫院急救，目前還在醫院插管急救中。同時，這起事故也造成另一名41歲黃姓冷氣工人手腳有多處擦挫傷。

警方也針對蘇女進行酒測，蘇女酒測值為零，暫時排除蘇女酒駕，但詳細的事發原因，還有待進一步調查與釐清。