工務處的「漫遊虎尾永續無礙城鎮」施政獲得金獎肯定，以「人本」及「節能減碳」為主軸，建構虎尾鎮成為無礙的宜居城市。（周麗蘭攝）

衛生局勇奪2項「TSAA台灣永續行動獎」金獎，其中之一是「癮酒減量幸福點亮」，透過追蹤飲酒問題、跨網絡及跨專科防治等策略，降低問題性飲酒產生。（本報資料照片）

雲林縣府2020年宣布施政接軌聯合國永續發展目標（SDGs），不少人認為遙不可及，豈料2年來成果豐碩，去年獲「TSAA台灣永續行動獎」6獎，今年二度參賽大放異彩，8個局處總共包辦11個獎項。

縣長張麗善2021年就職3周年推出「永續方舟雲林先行」特展，宣示永續意識抬頭，施政將接軌聯合國永續發展目標（SDGs）使雲林徹底轉型，主軸是永續農業、大健康產業、綠色典範經濟發展。

雲林縣府各局處隨後完成「地方政府自願檢視報告」，統整221項政策、350項子計畫，落實於平日施政。雲林縣去年首次參加「TSAA台灣永續行動獎」獲得1金、1銀、4銅肯定。

今年8個局處勇奪5金、2銀、4銅共11個獎項，其中金獎施政包括雲林縣衛生局的「雲林聯防疫e起守護」、「癮酒減量幸福點亮」，工務處的「漫遊虎尾永續無礙城鎮」，水利處的「親水共生人文廊道」，計畫處的「ESG 智慧農業示範場」。

銀獎得主為教育處的「智慧教育翻轉偏鄉命運」，社會處的「歲月療天室」。

銅獎施政包括教育處的「幸福飽胃站溫暖最到位」；計畫處的「斗南青銀共創整合計畫」；稅務局的「雲稅好鄰居雲林樂安居」；城鄉處的「海口放送臺西永續」。

縣長張麗善表示，雲林縣府今年著眼於永續發展目標第一項及第二項目標，終結貧窮、消弭飢餓，過年後開始推動「雙B計畫」（Better Food Better Housing）；此外持續在環境保護、大健康產業、友善土地跨局處聯盟合作。

她強調，永續發展的路程還很長，還有許多挑戰等著，這是一個使命，會更加堅定地投入到工作中。