告五人許願在台南開專場演唱會。（三立提供）

金曲歌后阿爆。（三立提供）

陳奕迅在台北小巨蛋一連舉辦7場演唱會，好評不斷讓台南市長黃偉哲也忍不住跟風，22日晚間在台南舉辦的將軍吼音樂節上，與現場近5萬歌迷大合唱陳奕迅《十年》。黃偉哲下足功夫，身穿桃紅色潮T、搭配黑色寬垮褲，完全復刻Eason演唱會的時尚打扮，還學歌王熱情揮手跟歌迷致意打招呼，以獨特的台南黃式唱腔，展現濃濃台灣本土味。

黃偉哲說這首《十年》是粉絲期待演唱會最想聽到的神曲排名第一，其實也是他個人的最愛，「此刻在台北小巨蛋，是歌王陳奕迅唱給1萬名粉絲聽，但在將軍漁港現場，是近5萬人一起合唱給Eason聽，請他感受一下南台灣的熱情，真心希望他到台南辦演唱會」。

通告滿檔、人氣爆棚的樂團告五人，接連演唱多首膾炙人口歌曲《好不容易》、《一念之間》、《我想要佔據你》，還加碼演唱破4千萬點閱夯歌《愛人錯過》，將現場氣氛帶到最高潮，有近五萬人朝聖。告五人特別在高雄巨蛋的演唱會前一周來到將軍吼演出，告五人演出前已經去吃了在地美食甜不辣跟牛肉湯，還被粉絲巧遇！團員紛紛許願「台南粉絲的熱情讓我們很有安全感，希望可以在台南開專場的演唱會。」

金曲歌后阿爆首度受邀到將軍吼演出，今年帶了不同族群的原住民歌手共演，團隊有來自卑南、排灣、阿美的成員，展現各族原住民的天籟美聲；在曲目的安排上別具巧思，阿爆用饒舌音樂開場，以拿手的流行曲風結合原住民的古調，一連演唱了六首經曲，全場跟著樂聲律動搖擺，阿爆笑說「今天大家來將軍吼，真的很會吼，回去也會瘦好幾公斤」。

台南將軍吼音樂節7月23日邁入第二天「港口流行趴」，伴著夕陽海風傍晚5點起登場，演出卡司有金曲獎新人洪佩瑜、大嘻哈2冠軍-阿跨面、Karencici、偶像團體FEniX、並由天后蔡健雅擔綱壓軸。