「2023微光馬祖GO好玩系列活動」中的跳島自行車慢遊今天啟動。（馬管處提供）

馬祖國家風景區管理處推出「2023微光馬祖GO好玩系列活動」，結合馬祖生態、文化、美食和樂活等主題，昨（22）日由星光音樂會揭開序幕，緊接著今日跳島自行車慢遊登場，邀請遊客騎單車探索馬祖不同的地形、美食及文化。

「2023馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣Chill Trip Matsu」跳島自行車慢遊今在南竿遊客中心前廣場啟動，交通部觀光局代理局長周廷彰、連江縣副縣長陳冠人、連江縣交通旅遊局局長劉性謙等人出席啟動儀式，邀請遊客享受單車慢遊的樂趣。今天的單車小旅行從南竿遊客中心出發，途經津仁步道、鐵堡、55據點，踩著自行車欣賞海岸風光與津沙聚落閩東式建築群。

「跳島自行車慢遊集點」即日起到10月23日，民眾只要在馬祖指定10處集章點位掃描QR碼，集滿3點就可以兌換特製馬祖風情吸水杯墊，每一個遊客中心兌換的款式不同，民眾可以擇一處兌換，還可以抽馬祖住宿券。

馬管處處長黃勢芳表示，馬祖擁有許多慢遊景點，如島內的步道、軍事碉堡都在幽靜小路，適合騎車放慢速度、駐足停留，透過輕鬆低碳之旅，體驗馬祖在地特色文化、享受當地美食、領略離島風光，寫意暢遊馬祖四鄉五島。