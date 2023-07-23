桃園新屋消防分隊隊員許峻瑋，勇奪今年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽深蹲第4量級全國第1，總和全國第3名。（桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市消防局第二大隊新屋分隊隊員許峻瑋，今年7月參加全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽，以深蹲245公斤、總和642.5公斤在第4量級中分別獲得全國第1及第3佳績。練習8年來他雖經歷2次大傷，但因小時候擁有當運動員的夢想，咬牙在工作之餘拚命練習，期盼能當上國手在世界級舞台上發光發熱，為國爭光。

許峻瑋今年32歲，他說，小時候夢想當運動員，享受在場上接受觀眾加油喝采的感覺，由於家人反對練體育，之後成為消防員。起初他在工作之餘想找個興趣接觸健力，隨著時間推移越來越投入，想要認真參加比賽，因此開始找教練、找物理治療師規畫運動生涯。他說，健力比賽包含臥推、深蹲、硬舉以及3項重量加總，這項運動講求時間練習慢慢累積重量，堅持越久的人越可以拿到好成績。

他說，利用放假時間一周4次、每次3小時的高強度訓練，也曾在2019年的世界警消運動賽也在健力項目獲得1金1銅的好成績，但這一路走來並非一帆風順，2016年在一次的訓練中，因槓子不慎滑落造成左手尺骨開放性骨折合併神經斷裂，花半年復健恢復訓練，之後又在2020年訓練中腰部突然疼痛，經核磁共振檢查，診斷為椎弓斷裂，直到去年初才恢復訓練，回想起這8年的訓練時間，他苦笑著說，大概有3年的時間都在復健。

許峻瑋表示，復健的辛苦曾讓自己想過是否要放棄，但對健力的熱情及賽場上的激情使他持續努力，且消防員工作出入火場及搬運病患都是體力活，他練健力強度遠高於消防工作的訓練，也讓自己在工作上更游刃有餘，如今他仍抱有擔任國手的夢想，希望未來繼續參加國內外各項賽事，繼續為消防局、為台灣爭光。