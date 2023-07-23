嘉義市僑平國小4位教師到日本擔任一日客座教師，分享嘉義市城市特色及台灣傳統文化。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市僑平國小4位教師到日本擔任一日客座教師，分享嘉義市城市特色及台灣傳統文化。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市僑平國小4位教師到日本國際交流。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市國際教育地方培力團老師洪佳妤、僑平國小學務主任邱琪琇、社會領域輔導團專輔老紀靜宜和杏壇芬芳獎得主翁瓊玥4位老師，近日飛到日本四國地區德島縣阿波市土成小學校，擔任一日客座教師，為日生介紹嘉義市城市景點、小吃及傳統布袋戲、舞龍舞獅等文化，進行國際外交之餘，也為僑平國小到土成國小實體交流先行探勘。

洪佳妤推動國際教育視訊交流快10年，為了每年國際視訊交流活動，事前聯繫、學生國際交流課程安排與規畫都投入許多心力和時間，讓僑平學生因學校安排，得以擴展國際視野。

因台灣省教育會牽線，日本教育會曾到僑平國小參訪，洪佳妤認識了德島縣的吉川老師，因而促成今年暑假「一日客座教師」行程，在該校進行台灣文化教學，介紹嘉義地理位置、城市景點、台灣的美食小吃、中元祭典、傳統布袋戲、歌仔戲、舞龍舞獅等，與當地六年級學生，互動愉快。

洪佳妤說，我們分享台灣在地文化特色，土成的小孩們教我們起源於德島的阿波舞，雖然語言不通，透過豐富的肢體動作，依然賓主盡歡，笑聲連連，紀靜宜也說，這一所只有170位學生的迷你小學，卻是充滿活力與熱情，落落大方的小六生，為互動熱絡的課堂風景，處處帶來驚喜！