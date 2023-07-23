新竹縣政府力推1鄉1特色公園，如今已完成19座，而其中的竹北公24興隆公園、芎林公4水霧公園以及芎林公1方口獅特色公園，日前經評選榮獲2023年建築園冶獎公共建築景觀類殊榮。其中竹北公24興隆公園與芎林公4水霧公園，早在去年即獲得2022年美國繆思設計大獎公園景觀類金、銀獎殊榮。

竹北公24興隆公園、芎林公4水霧公園與芎林公1方口獅特色公園在去年陸續完工啟用。竹北公24興隆公園以森林為題，擁有目前新竹地區最長的200公尺Push Bike跑道，利用地形變化設計出具有高低起伏並環繞基地的輪具車道，讓孩子們能夠帶著直排輪、腳踏車、滑板各種輪具，充分體驗冒險與速度感。中央保持大面積草皮使其能持續集水與提供人們多元休閒活動，搭配一旁的森林蝴蝶攀爬網等10項遊具，增添小朋友們冒險犯難的勇氣。

芎林公4水霧公園則以芎林歷史文化與水文地景元素，巧妙地將芎林當地淺山地形融入狹長型的公園地景，再以水霧設施呼應營造氤氳雲霧的環境特色，視覺上讓人有迷霧森林的感受，又兼具調節遊戲場氣溫功能的特色公園。

而芎林公1方口獅公園腹地雖不大，卻擁有世界首座方口獅主題遊具，讓所有來訪的親子，玩樂之餘也能認識芎林的客家獅文化。

竹縣目前已經完成19座特色公園，而本次獲獎的3座公園，歷經3場說明會、7場工作坊活動、2場專家學者以及多次的設計審查、分案發包執行打造而成。縣長楊文科表示，能夠榮獲2023年建築園冶獎公共建築景觀類，無疑是對新竹縣政府及設計、施工團隊給予莫大的肯定和鼓舞，期許讓設計融入生活，為民眾帶來全新的樣貌。