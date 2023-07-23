現代人因為工作、學習的關係經常久坐，容易導致「痔瘡」，然而大腸直腸外科醫師鍾雲霓指出，有時感覺肛門脹脹的不一定是痔瘡，也可能是下身循環不好，然而不管是哪種原因，最好的改善與保養方法就是「運動」，因為肛門有許多血管，運動不但能促進血液循環，訓練肌肉張力與血管彈性，更可以幫助排便，自然讓痔瘡遠離。

鍾雲霓在臉書粉專發文表示，肛門有許多血管，有時候感覺脹脹的並不是因為長痔瘡了，而是因為下身循環不佳，這時最好的改善方式就是運動；而痔瘡是肛門血管和軟組織老化的現象，想要讓血管老化速度減慢，同樣也需要靠運動來保養。運動會促進血液循環，間接訓練肌肉張力和血管彈性，如果血管有彈性、血液不停滯、局部膨脹壓力低，就比較不會有提早老化、脫垂、腫脹，甚至是血栓阻塞的情形。

鍾雲霓提到，運動除了能保養血管，也可以幫助排便，讓人更加遠離痔瘡。排便過程中最重要的角色除了肛門括約肌以外，骨盆腔肌群、腹部肌群、橫膈肌群都會發揮重要的作用，然而隨著年齡增長、缺乏鍛鍊，腹部和骨盆肌肉都將失去彈性與強度，加上中年後腸道蠕動變慢，進而加重便秘不順的情況。

鍾雲霓指出，世界衛生組織（WHO）建議，成人每周應進行150分鐘中等強度，或75分鐘高等強度的有氧運動；另一個標準則是一周至少3次，每次20到30分鐘的有氧運動，比如跑步、游泳、快走、跳繩、舞蹈等，以鍛鍊心肺功能，並增加下身循環、幫助腸胃蠕動，同時加上幾項腹部肌肉的強度訓練，像是瑜珈、仰臥起坐、重量訓練等。