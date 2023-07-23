國民黨今（23）日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，而出席的前高雄市長韓國瑜與侯之互動，是外界關注焦點之一，韓更拋出包括「希望在侯領導下可以下架民進黨」在內的3個願望。對此，前立委林濁水23日確認為，「國民黨不面對結構面、根本面的危機，只處理表面的人際、派系爭端，不只贏不了明年選舉，而且還會愈走愈慘」，引發討論。

林濁水23日在臉書上表示，「號稱藍營頭號戰將韓國瑜終於宣布支持侯友宜了，那麼又會怎樣？」林濁水指出，「回顧2020的局面，當時也是三角督：蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，依實力當時宋遠低於今天的柯，2019年12月，台灣民意基金會、戴立安民調，宋都不到10%支持度，分票能力那麼弱，但韓的支持度卻也只有20%、21%」。

林濁水更質疑，「今天韓國瑜能為侯加分多少？今天國民黨危機根本不在派系，人際關係更在結構面」，林濁水坦言，「信奉的意識型態，價值觀已經在社會中太邊緣化了；再來是國民黨兩蔣建立的中央、地方二元菁英體制，造成的內在矛盾及依賴牛鬼蛇神的局面，迄今無解」。

最後林濁水也說，「不面對結構面、根本面的危機，只處理表面的人際、派系爭端，不只贏不了明年選舉，而且還會愈走愈慘」。