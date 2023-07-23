搭飛機遇到有人想換座位、與親友同坐時，究竟要不要答應對方，一直是個熱門話題。美國女企業家尼爾森（Tammy Nelson）近日分享搭機時被「二寶媽」要求以中間座位換靠窗位的經驗，這名母親希望與孩子同坐，但因為尼爾森會暈機，前一晚又睡不多，因此她特意先預約了靠窗座位，再加上女乘客所謂的孩子看上去至少已經11歲，於是她婉拒對方要求，想不到女乘客竟不斷發牢騷，讓尼爾森詢問網友會怎麼做，網友則力挺她的做法。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國珠寶品牌「CONQUERing」執行長尼爾森月中拍TikTok短片，分享自己6月中從辛辛那提搭乘達美航空班機飛往加州的經驗。
她說上機時就發現一名婦人坐在自己的靠窗位置，她禮貌告知對方坐到了自己的座位，沒想到對方無厘頭回應：「喔，妳想坐這嗎？」她當下心想婦人的問法真是奇怪。
婦人接著解釋希望能換座位，這樣她就能和2個孩子坐一起，尼爾森回應說如果對方也是靠窗位，她很樂意交換，婦人只回答「我的在那裡」，並指向後一排的中間座位。
尼爾森受訪表示，由於她會在飛機起飛、降落時暈機，因此她搭機都會先預訂靠窗位。此外，搭機前一晚她只睡90分鐘，下機後又要對500人發表演說，她極需要在機上補眠，再加上這名婦女口中的孩子們看上去約莫11歲及15歲，婦人原本的座位就在孩子的後方，伸手就能碰觸到孩子們，因此尼爾森婉拒了婦人的換位請求。
令她傻眼的是婦人居然不高興，不情願地收拾東西回到座位上，還刻意用她聽得到的音量向鄰座乘客抱怨15分鐘，幸好鄰座乘客站在尼爾森這邊，讓當下充滿罪惡感的尼爾森稍微安心。
尼爾森也在影片中詢問網友們會怎麼做。她的影片至今吸引超過310萬人次觀看、逾6500則評論，多數網友力挺她的決定，許多網友認為，如果親朋好友搭機時想坐在一起，訂機票時就該先付費劃位，而不是到了機上再給其他旅客造成不便；一名「三寶媽」網友說自己也不會要求換位，而是訂機票時就先付費劃位。有網友大讚尼爾森「100％正確」，也有網友說，如果位子沒有升級，就是一種「犧牲」。
不過也有少部分網友認為，她應該更有同理心。
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