搭飛機遇到有人想換座位、與親友同坐時，究竟要不要答應對方，一直是個熱門話題。美國女企業家尼爾森（Tammy Nelson）近日分享搭機時被「二寶媽」要求以中間座位換靠窗位的經驗，這名母親希望與孩子同坐，但因為尼爾森會暈機，前一晚又睡不多，因此她特意先預約了靠窗座位，再加上女乘客所謂的孩子看上去至少已經11歲，於是她婉拒對方要求，想不到女乘客竟不斷發牢騷，讓尼爾森詢問網友會怎麼做，網友則力挺她的做法。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國珠寶品牌「CONQUERing」執行長尼爾森月中拍TikTok短片，分享自己6月中從辛辛那提搭乘達美航空班機飛往加州的經驗。

#seatswitching##airplanekarens ♬ original sound - MyCONQUERing @myconquering Having had only 90 minutes of sleep the night before and knowing I had to give a presentation to 500 people, I desperately needed some sleep, so I did not agree to switch seats. 🤷‍♀️ Before anyone comes after me… the kids looked like they were about 11 and 15 years old. And the mom was in arms-reach of both of them from the middle seat in the row behind us. The mom proceeded to complain for at least 15 minutes to the person next to her loud enough for me to hear. But the woman actually defended me – several times. It was so kind and I appreciated it so much because I was feeling really guilty. 🤦‍♀️ # #airplaneseat

她說上機時就發現一名婦人坐在自己的靠窗位置，她禮貌告知對方坐到了自己的座位，沒想到對方無厘頭回應：「喔，妳想坐這嗎？」她當下心想婦人的問法真是奇怪。

婦人接著解釋希望能換座位，這樣她就能和2個孩子坐一起，尼爾森回應說如果對方也是靠窗位，她很樂意交換，婦人只回答「我的在那裡」，並指向後一排的中間座位。

尼爾森受訪表示，由於她會在飛機起飛、降落時暈機，因此她搭機都會先預訂靠窗位。此外，搭機前一晚她只睡90分鐘，下機後又要對500人發表演說，她極需要在機上補眠，再加上這名婦女口中的孩子們看上去約莫11歲及15歲，婦人原本的座位就在孩子的後方，伸手就能碰觸到孩子們，因此尼爾森婉拒了婦人的換位請求。

令她傻眼的是婦人居然不高興，不情願地收拾東西回到座位上，還刻意用她聽得到的音量向鄰座乘客抱怨15分鐘，幸好鄰座乘客站在尼爾森這邊，讓當下充滿罪惡感的尼爾森稍微安心。

尼爾森也在影片中詢問網友們會怎麼做。她的影片至今吸引超過310萬人次觀看、逾6500則評論，多數網友力挺她的決定，許多網友認為，如果親朋好友搭機時想坐在一起，訂機票時就該先付費劃位，而不是到了機上再給其他旅客造成不便；一名「三寶媽」網友說自己也不會要求換位，而是訂機票時就先付費劃位。有網友大讚尼爾森「100％正確」，也有網友說，如果位子沒有升級，就是一種「犧牲」。

不過也有少部分網友認為，她應該更有同理心。