時序進入7月下旬，與印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯指出，受到金星逆行影響，有關桃花及金錢方面的醜聞會接連爆出，尤其是政治、金融、娛樂、藝術、體育界的公眾人物，要格外小心。另外，李靜唯也點名吠陀牡羊座及水瓶座桃花誘惑多，感情上容易起波瀾，至於雙魚座要小心破財。

李靜唯指出，7／23金星在獅子座開始逆行並和火星合相，水星7／25也進入獅子座，形成「金星、水星、火星」三星同宮，與逆行的土星對沖，同時又和羅喉產生相位。其中，金星跟情感、財富、奢侈、享樂有關，雖然逆行並不代表凶象，只是原本的好事可能會感覺停滯或被卡住，不過這次會合了好幾顆「分離行星」，再加上全球不是洪水暴雨就是酷熱乾旱，才會讓人格外膽顫心驚。

李靜唯表示，獅子座象徵「政治、金融、娛樂、藝術、體育界」的公眾人物，而金星逆行可能會讓桃花及金錢相關的醜聞陸續曝光，宣告離婚情變和被詐騙詐財的人突然變多了，類似紫微斗數的「貪狼化忌」，化忌其實就是業力，土星逆行也是業力，當「金逆遇上土逆」對於過去曾經為了追求權勢名利而與撒旦交易的人，這次的金逆或許會讓有些人一輩子也忘不掉。

吠陀占星星座對照表。

李靜唯提醒，金星逆行的時間從7／23到9／3，中間剛好碰到8／16開始的農曆七月，這段時間吠陀占星12星座要特別留意一些突發狀況：

1、牡羊座（4／15～5／14）

桃花誘惑太多，導致原本的感情易起波瀾，不宜與長輩或舊識合夥投資或借錢給他人。

2、金牛座（5／15～6／14）

婚姻情感問題及工作上與長官壓抑許久的心結再度浮上檯面，讓工作壓力倍增。

3、雙子座（6／15～7／14）

易與手足或工作夥伴爆發衝突，注意出外突發的意外狀況，不宜遠行或出國。

4、巨蟹座（7／15～8／14）

容易因網購導致入不敷出或是工作收入變少而焦慮不安，小心腦神經衰弱或頸椎舊疾復發。

5、獅子座（8／15～9／14）

無論是工作及感情都感覺力不從心，與另一半漸行漸遠，職場上也要注意合夥及股東是非。

6、處女座（9／15～10／14）

長期財務不佳引發身心俱疲，注意自身與父親的健康狀況，或因男性小人而破財。

7、天秤座（10／15～11／14）

偏財運不佳，投資宜謹慎，注意職場上的小人、口舌是非或與伴侶子女及屬下之間的溝通。

8、天蠍座（11／15～12／14）

工作上的好運突然停滯，付出跟收穫不成比例或到手的獎金飛了，盡量避免將工作上的負面情緒帶到家裡。

9、射手座（12／15～1／14）

出外注意車關或意外血光，感情則是撲朔迷離，有伴侶的可能突然提出分手，單身的桃花總是無心。

10、摩羯座（1／15～2／14）

財務壓力過大導致健康出現問題，尤其是心血管或腸胃病症時好時壞，建議盡量保持平穩心情並適度放鬆自己。

11、水瓶座（2／15～3／14）

容易因為另一半的情緒陰晴不定或感情出現第三者而影響心情，造成工作時心神不寧狀況百出。

12、雙魚座（3／15～4／14）

學業或工作都面臨新的挑戰與瓶頸，加上可能意外破財而陷入低潮，盡量避免與父母長輩或上級意見不合發生爭執。