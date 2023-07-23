南韓天團「g.o.d」風靡90年代，成員孫昊永擁精湛唱功和rap實力，他還有個明星姐姐孫幀旻，顏值精緻、演過不少戲劇，但近年卻消失在螢光幕，孫幀旻日前則難得現身YouTube節目《近況奧林匹克》，透露當年遭大陸投資人糾纏，還被掐脖子昏厥，她醒來後驚覺自己差點失去性命，毅然結束演藝工作，跑到美國避風頭，還因此有人群恐懼症。

孫幀旻過去身材姣好，精通英文的她，在擔任娛樂節目《深夜的TV演藝》記者，曾訪問不少好萊塢明星，也參與戲劇演出，在《All In 真愛宣言》、《特務情人IRIS》都可以看到她的身影，但孫幀旻卻突然在螢光幕前消失，直到她近日作客節目《近況奧林匹克》，才透露當年試鏡而認識大陸投資人，對方告訴她：「妳很漂亮又演得好，但怎麼會知名度不高，我會把妳打造成巨星」。

孫幀旻顏值、身材依舊俏麗。（圖／근황올림픽 Youtube）

但孫幀旻不想接受潛規則，當下就拒絕，沒想到對方卻拿要傷害家人來威脅她，「我不順他的意，他就掐我的脖子，我昏了過去，醒來時感覺到『原來我差點死掉』」，孫幀旻清醒後，認為就算報警，對方也能用錢解決，極度害怕的她決定結束演藝工作，跑到美國鄉村避風頭，孫幀旻當時看到東方人，還會產生對方要抓她的錯覺，因此有人群恐懼症。

孫幀旻後來慢慢平復心情，身心才恢復健康，直到爸爸70歲生日，她才終於回韓國，現在孫幀旻演藝重心放在舞台劇，去年則難得現身螢光幕，和弟弟參加實境節目。