柯有倫（右起）、江宏傑、大霈、黃湘婷在屏東經營甜點店。（客家電視台提供）

由江宏傑、柯有倫、李霈瑜(大霈)、黃湘婷化身奇幻小店成員的客家電視與LINE TV共同製作的綜藝實境節目《可可樹下的奇幻小店》，在屏東勝利星村經營的可可甜點店已進入尾聲。柯有倫坦言在結束營業後的3個晚上，每天睡覺還會夢到早上起來要趕快開店，「但是我們的蛋糕好像又做出不來，然後從惡夢驚醒，我就發覺自己內心深處還是很在意奇幻小店。」

他感性表示：「最後一天開店大家非常依依不捨，所以那天，我們真的是卯足全勁，把可以出餐的，不管是糕點或是飲料，任何客人想吃的東西，我們都準備好，想把最好的東西跟客人分享。」

江宏傑也說，有感覺到大家越來越上手，尤其可可夥伴們給了他很多的力量，「每個人負責的事情都很厲害，各司其職的同時大家也都會同心協力一起幫忙，我很喜歡這種一起的感覺。」

大霈則分享最後一天營業時，一切事情都上了軌道，沒想到卻要說再見了，「後面兩天我常常安靜地觀察大家，想記住大家一起投入的感覺，這段時間跟大家建立的感情和凝聚力很深厚，所以我的禮盒設計稿才出得來，沒有感情的話我是畫不出來的，也很感謝大家給予無限支持和空間讓我做創作。」

完成開店任務後，柯有倫、大霈、江宏傑、黃湘婷接下更大挑戰，在世界客家博覽會的市集販售親手打造的可可禮盒。談到這項挑戰，柯有倫相當有信心：「我們要用屏東當地的好食材以及可可原料，把用心做出來的禮盒帶去世界客家博覽會，真的是興奮又怕受傷害，但我很有信心，因爲禮盒內外的商品跟包裝，都是我們一步步去研發去設計，一定會令人驚豔，而且禮盒像是記錄我們這一趟奇幻旅程，希望大家可以感受到我們的心意。」

大霈則說：「怕不夠出色！但希望大家感受到我們的努力和愛！」黃湘婷也附和：「期待當天大家給我們的回饋，我們的用心應該都會被大家感受得到的。」江宏傑最後也向成員們喊話：「滿興奮又有點緊張的，但我對我們的東西很有信心，因為這是可可夥伴們共同一起努力的結果，大家一起加油！」