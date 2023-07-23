台北流行音樂中心日前被爆料，指在民眾黨主席柯文哲還擔任台北市長時期，與廠商還有工程款沒解決，金額高達1.9億元，台北市政府認為應由中央支付。行政院副院長鄭文燦23日表示，行政院對台北及高雄的做法是一樣的，認為北市府應依法行政，並建立起工程的管理制度。

鄭文燦23日視察基隆港郵輪作業受訪時表示，行政院對高流及北流都是同一樣標。他指出，2018年臺北市政府以及高雄市政府都評估預算不夠，需要請增預算，其中臺北市政府請增的北流預算是由45億元提高到60億元，當時國發會以及行政院的核定函，就表示不再增加工程經費，並且要求在期限內完成。

高雄市2020年也發現高流的經費不夠，因此在2021年由高雄市政府編列了1.95億元，來補足預算的差額。當時的行政院核定函，對北高兩市是一樣的，我們沒有藍綠的差別，也沒有北高的差別。

鄭文燦表示，希望臺北市政府一樣依法行政，按照107年的核定函，已經增加了15億元的經費，而且工期從2008年延到2019年，其實延宕了也大概有11年左右，政院希望能夠以同一標準來處理。鄭文燦也特別指出，北市府應該要建立起工程的管理制度。