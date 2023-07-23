台北君悅位處「台北曼哈頓」的信義區百貨影城商圈，鄰近捷運站、國際級地標台北101。(翻攝自台北君悅酒店臉書粉專)

暑期全新推出「君日好食」住房專案，讓旅客深度暢玩信義區人氣景點，12月30日前，每晚7200元加15.5％起。(台北君悅酒店提供)

「君日好食」住房專案，訂房贈獨家地圖禮包，含6間北市知名店家美食兌換券、飯店限量悠遊卡。(台北君悅酒店提供)

7月31日前，館內4間餐廳主推「質饗．海味」波士頓龍蝦宴迎客，每套2980元加1成。(台北君悅酒店提供)

「寶艾」西餐廳獻上海陸雙重奏「起士焗烤波士頓龍蝦、烙烤澳洲和牛M5菲力」， 以極品海陸美饌攻佔饕客味蕾。(翻攝自台北君悅酒店臉書粉專)

有感於疫後國際來台旅客的回流人次尚未全面復甦，觀光旅遊業者在第二季開始，全力規劃在地深度遊，鞏固國旅商機，同時加強力道吸引國外旅客玩台北。台北君悅酒店即日起至12月30日推出「君日好食Wanderlust Taipei」住房專案，旅客入住可獲贈台北經典美食地圖禮包1份，囊括酒店周邊必訪景點介紹、精選6間人氣美食商家免費兌換券及台北君悅限量發行的捷運悠遊卡1張。入住期間完成指定美食景點兌換集章，還可額外獲贈台北101觀景台門票。

台北君悅酒店位處有「台北曼哈頓」之稱的信義區百貨影城商圈，鄰近捷運站、國際級地標101，交通便捷；信義區豐富精采的美食文化，向來是海內外旅客造訪台北必踩點的觀光勝地。「君日好食Wanderlust Taipei」住房專案，以飯店地理位置為圓心，串連北捷可抵達的人氣商家，加上君悅贈送的限量悠遊卡，方便旅客吃喝玩樂，輕鬆暢遊台北城。

該專案贈送的美食商家免費兌換券每家都是人氣響噹噹的名店，包括北捷東門站「天仁茗茶」珍珠奶茶、象山站「解解渴」愛玉冰、通化夜市「快樂地瓜球」、「林記」上海生煎包、「御品元」冰火湯圓及信義區ATT「威太郎與kiki將」雞蛋糕。即日起至12月30日開放訂房，7月24日至12月30日可入住，平日每晚房價7200元加15.5％起，民眾自官網可任選含早餐或不含早餐的住宿方案，預訂此專案還可累積「凱悅天地」會員點數。台北君悅表示：「目標為年底前，每月挹注15％住房率成長。」

除了積極拉抬住房率，台北君悅也力拼第三、第四季餐飲及贈禮營收成長，7月31日前，館內4間餐廳主打「質饗．海味」波士頓龍蝦宴，每套2980元加1成。

其中高人氣的「寶艾」西餐廳獻上海陸雙重奏「起士焗烤波士頓龍蝦、烙烤澳洲和牛M5菲力」，以法式手法焗烤龍蝦，彈牙口感融合濃郁起士香氣，搭佐澳洲M5和牛菲力，極品海陸美饌攻佔饕客味蕾。

另外，「ZIGA ZAGA」則以 「炭烤波士頓龍蝦、西西里燉茄子」迎客，主廚選用整隻北美波士頓現流活龍蝦以炙火烙烤，確保龍蝦鮮美口感，再以南義料理手法搭配陳年葡萄白醋、大量蔬果燉煮的「西西里式燉茄子」，與自製義式帕瑪森乳酪麵包佐襯，更顯極鮮好味。「雲錦」中餐廳端上「薑蔥焗波士頓龍蝦、清蒸波士頓龍蝦」，主廚堅持呈現食材原味，透過蔥薑煸炒及清蒸手法料理龍蝦，嚐盡龍蝦甘美鮮甜肉質。

「漂亮」廣式海鮮餐廳「珍珠龍蝦饗宴」日前推出「梁珍珠女士絕世饗宴」單月熱賣500套，主廚將菜單再昇華，集結鹿筋一品花雕雞湯、澄香紅薯脆松坂、竹炭墨魚餃、龍蝦絲瓜餃、波士頓龍蝦鉗海參芽菜兩面黃等6道廣式珍饌，每套3280元加1成。