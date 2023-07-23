颱風杜蘇芮強度持續增強，桃園市消防局全面啟動應變措施，杜蘇芮可能是近4年來首個登陸台灣的颱風。消防也提醒固定門窗、招牌，並清淤排水及儲備防災用品等。桃園市水務局預計24日開會討論防汛整備及砂包領取時間。

杜蘇芮來勢洶洶，有可能是近4年來首個登陸的颱風，根據預測，杜蘇芮可能在27、28日貫穿台灣。桃園市消防局全面啟動應變措施，發動橡皮艇引擎及船艇操作要領訓練、急流救生衣、防寒衣、頭盔等保養維護、拋繩槍構件點檢，以備不時之需。

中路消防分隊分隊長張育瑄表示，防颱6式相當重要，包含固定門窗及招牌、避免外出、清淤排水、注意氣象、儲備防災用品、提早疏散避難。她說，民眾提高警覺，共同配合並預防，可以提高面對災害韌性。

桃園市水務局24日開會討論砂包領取時間及各項防汛整備。桃園市環境清潔稽查大隊也加強易淹水地區側溝清淤，避免發生淹水。