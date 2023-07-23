馬英九基金會邀請大陸5所大學共37名師生來台交流，訪問團今日結束9天8夜行程、搭機返回大陸。政大外交系副教授黃奎博認為，此次具有指標性意義的青年交流，會讓兩岸人民省思避免誤解、促進瞭解的急迫性和重要性。

參與陸生團其中三天行程的黃奎博告訴本報，本次訪問有三項意義。第一，讓兩岸都體會到青年交流，尤其是菁英式青年交流的重要性；第二，兩岸關係雖緊張，但民間交流不應斷絕；第三，訪團與基金會雙方都認同，未來應可再定期舉辦類似活動，包括有資源、能力的機構也可投入，讓兩岸青年交流更多。

黃奎博表示，兩岸關係的和平發展取決於各自的內外環境，而且基礎一定是人民之間的相互觀感及互動質量，所以兩岸的政治隔閡雖然一時半刻難以消除，但民間交流將會為兩岸關係的正向發展蓄積能量。

他舉例，陸生團團長、奧運桌球金牌得主丁寧到政大與師生進行桌球交流，這種無關政治的青年體育交流，既健康又受台灣民眾喜歡，吸引了許多師生和大批媒體到場，社會反應極佳；這也代表了，只要目的純正、內容有意義，兩岸民間交流會受到社會廣泛的支持。

黃奎博指出，本次陸生團以高教交流、歷史文化、台灣景點作為行程主軸，活動盡量在短時間內把台灣特點展現出來，讓絕大多數未曾到過台灣的師生覺得新奇，他們也搭乘高鐵、吃台鐵便當，到訪鄉間與都市、體驗台灣種種。

隊輔由台灣學生擔任，也是陸生互動最多的台灣人。黃奎博觀察到，隊輔與陸生的相處狀況很好，除了在行程中帶領大家，也幫忙照相等，後來還互相加微信。其中有隊輔因說話得體、做事勤快而獲得讚譽，大陸學生也被隊輔「圈粉」了。

對於訪團中有北京大學黨委書記郝平，並隨行參訪台灣幾所大學，陸委會主委邱太三日前在立法院稱，校園不該有所謂政治力的介入。黃奎博對此批評，政府於馬英九基金會申請時即知道有這號人物、聯審會最後也專案同意，若認為有疑慮，「他們當時是怎麼批准的？是官員失職嗎？」黃奎博認為，合理懷疑政府是「養套殺」，讓大陸師生先進來，之後再藉機批評是政治進入校園，但他認為這種作法發揮不了多少影響力。