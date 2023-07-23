本土登革熱個案持續增加，創下近10年同期最高，截至22日全台累計580例，位居中部的雲林首度出現群聚，且個案數居全台第二。衛福部疾病管制署今天表示，本周二將召開專家會議討論以「沃爾巴氏菌」進行滅蚊的可行性，同時也擬參考國衛院以空中無人機、下水道機器人等滅蚊手段。

根據疾管署傳染病監測，截至21日，全台累計580例本土登革熱個案。國家蚊媒防治研究中心首席防疫顧問陳錦生指出，新冠疫情使台灣登革熱幾乎消失，解封後國際旅遊熱絡，又逢雨季和高溫，讓登革熱疫情加溫。

陳錦生表示，近年來國衛院針對「沃爾巴氏菌」對埃及斑蚊的滅蚊研究已有初步成效，藉由讓雄性埃及斑蚊感染「沃爾巴氏菌」的方式來讓埃及斑蚊生不出下一代，不過目前僅在實驗室中看到有明確效果，實際應用中能產生多少效益，仍有待進一步評估。

陳錦生指出，新加坡目前已將「沃爾巴氏菌」列為防治登革熱的手段，但當地今年的登革熱病例已突破4000例，顯示病媒蚊即便在很少數量的情況下，仍有一定程度的傳播能力，因此接下來還要去研究到底要多少隻感染「沃爾巴氏菌」的埃及斑蚊才能控制疫情。

疾管署副署長曾淑慧表示，以「沃爾巴氏菌」防治登革熱必須先由專家評估疫區病媒蚊的數量，且還要有人力能將雄蚊、雌蚊分開，實作上可能需要很多人力、物力配合，不過周二會先就國衛院的「沃爾巴氏菌」防治效果來討論，請專家評估政策可行性。

此外，曾淑慧也說，國衛院針對登革熱防治並不只有「沃爾巴氏菌」一項，還有空中無人機、下水道機器人等消毒研究，未來都可能列入討論，只不過本次會議還是以「沃爾巴氏菌」為主，除多名昆蟲防治專家列席之外，也會找地方政府、環保署代表同步討論。