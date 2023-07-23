屏縣環保局舉辦米其林惜食大廚比賽。(屏縣府提供)

屏縣環保局舉辦米其林惜食大廚比賽。(屏縣府提供)

屏縣環保局舉辦米其林惜食大廚比賽，局長顏幸苑親自下廚。(屏縣府提供)

為推廣惜食觀念與落實環境教育，屏東縣政府環保局22日在大仁科技大學辦理全縣第一次的惜食料理食譜暨教學方案比賽，激發「惜食料理食譜組」發揮創意，將惜食理念融入美食並變成美味料理，化平凡為神奇，另有「惜食教案組」比賽，展現如何運用活潑有趣教學方案成為惜食大使，傳達更多人瞭解惜食理念。

屏縣府環保局長顏幸苑也到場親自下廚，運用胡蘿蔔、箭竹筍、長豇豆及三層肉炒出一道「三彩三層肉」美味佳餚。她強調，食物是寶貴資源，每一塊肉、每一葉蔬菜，都代表生產者的辛勞和環境付出，要學會尊重食物。

根據聯合國統計，全球食物在進入肚子前，已有三分之一在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費，且其中超過50％食物浪費是集中在餐廳及消費者端，而大量食物廢棄物，會產生廚餘、溫室氣體排放等環境問題，都嚴重增加地球環境負擔。

因此，環保局特別舉辦惜食料理比賽來激發選手完整利用食物的創意，在比賽現場，食譜組惜食大廚從10種當季食材中，挑選至少2種以上指定食材現場烹煮，每位大廚使出渾身解數，有限條件下發揮出色創意，作品展現「食當季、吃在地、零廚餘」理念，讓評審委員稱讚不已。

評審們經過一番激烈討論，現場評選出「惜食料理食譜組」第1名「謝明勳的作品瑰麗鮮果交響」、第2名「戴寧儀的作品我們家的惜食餐桌(養生蔬果健康料理餐)」、第3名「江羿祐的作品酥脆棒棒糖」、優秀單位有3組包括「洪萱庭的作品黃金雀巢茄子球」、「黃麗晶的作品喜事臨門」、「施黃快的作品瓜豆真健康」、還有佳作計有9組作品。

而「惜食教案組」比賽的隊伍也成為惜食教學大使，第1名「鍾怡音的作品惜食幼學堂，攜手愛地球」、第2名「李馨柔、簡郁娟的作品食空之旅」、第3名「許育綾、毛湘婷、陳素貞的作品挽毛豆、食毛豆、耍毛豆(閩南語)」、佳作「許芷瑄的作品食在有趣」。

屏東縣長周春米表示，縣府結合創意與公益，舉辦這場別具意義的惜食比賽，來鼓勵更多廚師與民眾反思食物浪費的嚴重性，並開發創意方法，減少不必要的食材損失，將環保理念向下扎根、萌芽與茁壯，也鼓勵大家從自身做起，用實際行動為地球盡一分綠色力量。