韓團GOT7出身的男星王嘉爾，在亞洲多地擁有超高人氣。誰料，日前飛往泰國參與公開活動的他，結束後在保母車旁與粉絲打招呼時，身旁卻突然出現一名女子緊抓，更甚至將他拽下車，相關消息也在陸網上引發討論，讓不少粉絲痛斥保鑣的無作為。

王嘉爾近年來多在大陸發展事業，參演不少綜藝節目，獲得一票粉絲支持。近日他在泰國參與活動，結束後準備要坐上保母車離開，一向寵粉的他，相當親民的與到場的粉絲揮手致意，也特地站上車子的門框，對另一邊的粉絲打招呼。然而，突然有一位女粉絲從旁竄入，並手持一個不明物體疑似對王嘉爾的胸、腹猛戳，更將他從車框上拽下，讓他一時愣在當場，直到數秒後，身旁的保鑣才將該名女子拉開，而王嘉爾則是多次撫摸被戳刺的部位，確認身上有無異狀。

相關畫面事後也在社群上流傳，雖然那名女子是拿著紙條想要遞給王嘉爾，不過事發影片曝光後，還是讓不少粉絲捏一把冷汗，除了為偶像的人身安全感到憂心，也認為保鑣的反應過慢，紛紛留言表示：「如果手中拿的是利器該怎麼辦」、「保安在幹嘛」、「感覺有點嚇人。」

王嘉爾事後有在社群上以影片的形式向粉絲報平安，而社群上則是傳出該名女子是「私生飯」，讓不少粉絲紛紛呼籲要「理智追星」，也希望工作人員能更加小心，避免再度發生類似情況。