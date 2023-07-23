台北市教育局配合教育部規畫，擬112學年度起調整公共化幼兒園師生比至1：14，並逐年調降，達到師生比1：12目標。（本報資料照片）

台北市教育局配合教育部規畫，擬112學年度起調整公共化幼兒園師生比至1：14，並逐年調降，達到師生比1：12目標，卻有民眾反應部分園所仍維持1：15師生比，質疑台北市長蔣萬安政策跳票。教育局回應，3年內將師生比調降至1：12目標不變。

根據教育部規畫，公幼今年8月起應逐步調降師生比，從1：15降到1：12，調降策略包含直接降到1：12、逐年降，或透過增班、增至教保員方式降低師生比。台北市教育局規畫112學年度起從1：15調降至1：14，3年內將師生比調降至1：12。

但有家長在台北市長蔣萬安臉書上留言反應，近期被園方通知師生比回升1：15，調降師生比政策直接喊停，罔顧照護品質；也有民眾表示，教育局指示有備取生的幼兒園，將師生比調回1：15，質疑蔣萬安送的兒童節大禮「師生比從1：15降低至1：12」跳票。

教育局學前教育科長簡境霈解釋，為配合教育部規畫，教育局近期召開會議就各園招生情形，討論是否需要轉換調降師生比策略，大部分園所皆表示可逐年調降，但也有部分園所受限於學生員額，改為今年維持1：15師生比，明年再透過增班或增師方式調降師生比。

她舉例，有園所2歲專班學生員額是32，5歲專班則是28，如果直接逐年降低師生比，會有學童無法在園內直升，故選擇採增班或增師方式，降低師生比，教育局立場是尊重園方調降策略。

簡境霈表示，可能是部分園所採增師或增班的策略降師生比，才讓家長誤以為師生比沒有要調降，實際上教育局規畫3年內公幼師生比1：12目標並沒有改變。