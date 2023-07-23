苗栗縣體育會街舞委員會22日辦理112年度縣長盃街舞錦標賽，苗栗縣長鍾東錦到場為選手加油打氣，鼓勵選手都能全力以赴，發揮自己最好的表現，並享受比賽、跟隨節奏，舞出健康與活力。

街舞除能鍛鍊筋骨外，還有協調人體各部位肌肉、塑造體態、抒發及表達情緒等功能，是一項十分值得推廣的運動。今年縣長盃街舞錦標賽分為高中組與公開組，87名選手經初賽選出前30強後，進入刺激的1對1對抗賽。

體育會街舞委員致力於推動街舞運動，苗栗縣政府並挹注8萬元希望幫助青少年培養正當休閒活動、養成健康的運動習慣。22日縣長盃街舞錦標賽在青年創業指揮部登場，苗栗縣長鍾東錦專注欣賞每位選手的舞技，給予熱烈掌聲。

縣長鍾東錦表示，街舞是一種流行文化，也是個很好的運動，從小學舞練習平衡感，肢體語言就會漂亮優美，感謝街舞委員會的努力，與縣府團隊一同促進了苗栗縣運動風氣，向全民運動的願景更邁進一步。

鍾東錦觀察，比賽受到年輕人踴躍參與，但空間略顯不足，期待未來若報名人數增加，可找較寬廣的室內場地，涼爽空曠的場所更能讓他們發揮舞技，祝福大家都能獲得好成績。