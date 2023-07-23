受暑假營養午餐停供、天氣炎熱影響，國內雞蛋正處銷售淡季，據了解傳統市場的零售蛋價出現4字頭求售，低於公告的批發價格。台北市蛋商公會表示，許多縣市因應觀光需求賣到不夠，全台目前只有雙北賣得差，4字頭求售的都是少數個案，目前產地蛋價及批發蛋價依舊維持每台斤來到40.5元及50元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，暑假營養午餐暫停供應，加上雙北學校多，雞蛋普遍賣得沒那麼好，但是中南部如杉林溪、合歡山、谷關，甚至花東等觀光區雞蛋賣得特別好，甚至賣到不夠，只有雙北「剩蛋」。

林天來說，那些雙北零售蛋賣到40多元的是少之又少的個案，那些都是有問題的，不然大部分後端銷售都是50-52元的區間在賣，現在部分老母雞也正在換羽階段，不會特別去預估產量何時回穩，那些都不實際。

林天來說，雖然雙北賣得不好，但是颱風要來了，這兩天買氣反而有變好，因為民眾買蛋回家囤怕沒蛋吃，預計買氣回穩會在9月開學後。