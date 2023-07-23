推特（Twitter）老闆馬斯克周日（23日）上午發文指出，他正在考慮更換推特標誌，並和「所有鳥類」告別。

據《路透》報導，馬斯克發文稱，「如果今晚發布的推特標誌足夠好，我們將於明天在全球上線。」他正在考慮用字母「X」代替鳥，他設想「X」將體現人類的不完美，使其變得獨一無二。

自推特於2006年推出以來，藍白色的小鳥便是其專屬商標，而推文（Tweet）的名字由來取自一種鳥叫聲，創始人認為，鳥的叫聲屬於短快頻率，與平台內涵相符，因此將平台命名為推特（Twitter）。