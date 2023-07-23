推特（Twitter）老闆馬斯克周日（23日）上午發文指出，他正在考慮更換推特標誌，並和「所有鳥類」告別。
據《路透》報導，馬斯克發文稱，「如果今晚發布的推特標誌足夠好，我們將於明天在全球上線。」他正在考慮用字母「X」代替鳥，他設想「X」將體現人類的不完美，使其變得獨一無二。
自推特於2006年推出以來，藍白色的小鳥便是其專屬商標，而推文（Tweet）的名字由來取自一種鳥叫聲，創始人認為，鳥的叫聲屬於短快頻率，與平台內涵相符，因此將平台命名為推特（Twitter）。
推特（Twitter）老闆馬斯克周日（23日）上午發文指出，他正在考慮更換推特標誌，並和「所有鳥類」告別。
據《路透》報導，馬斯克發文稱，「如果今晚發布的推特標誌足夠好，我們將於明天在全球上線。」他正在考慮用字母「X」代替鳥，他設想「X」將體現人類的不完美，使其變得獨一無二。
自推特於2006年推出以來，藍白色的小鳥便是其專屬商標，而推文（Tweet）的名字由來取自一種鳥叫聲，創始人認為，鳥的叫聲屬於短快頻率，與平台內涵相符，因此將平台命名為推特（Twitter）。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。