南開大學校長陳雨露在日前舉行的「2023國際貨幣論壇暨《人民幣國際化報告2023》發佈會」上表示，2022年底人民幣已成為第三大國際貨幣，國際化水準總體呈現長期增長趨勢。中國人民銀行原行長戴相龍也在演講中指出，近5年人民幣國際化指數的增幅迅速上升，當前人民幣國際化影響力不低於日元和英鎊。

戴相龍也提到，人民幣國際化不是主動挑戰美元，更不是要替代美元。把一些國家宣佈棄用或減少對美元依賴，描述為全球「去美元化」，這個說法是片面的。我們對人民幣國際化一直堅持低調和穩慎的態度。

根據中新網引述該論壇上發佈的《人民幣國際化報告2023》指出，人民幣國際使用程度保持歷史高位，波動向上趨勢不變，未來發展潛力巨大。截至2022年底，中國人民大學國際貨幣研究所編制的人民幣國際化指數RII達到6.40，較上年度增長18.08％，繼續保持長期向上態勢。

戴相龍說明，推進人民幣國際化，既有內部意義，也有外部意義。大陸連續5年保持全球第一大貨物貿易國地位，對外直接投資位居世界第2、3位，如果這些巨額收支主要用美元來結算，必將增加貨幣兌換的成本和匯率風險，也會受到主要國際貨幣發行國的制約。人民幣國際化可以明顯消除以上風險。

未來，如何進一步擴大人民幣國際影響力？戴相龍表示，人民幣國際化仍受到各種挑戰。要有序推進，爭取到2035年國際化影響力接近歐元的水準。陳雨露則認為，2035年人民幣能否與美元、歐元等量齊觀，需要構建三大條件。

第一要基本完成以實體經濟為支撐的現代化產業體系的建設；第二，大陸金融市場的深化和人民幣國際化的基礎設施建設要取得長足進步；第三則要讓金融體系的制度性開放與風險控制體系之間實現高階平衡。