樂天桃猿游擊手林承飛本季鎮守游擊39場就已發生13次守備失誤，追平生涯單季最慘紀錄，林承飛坦言自己今年在守備上接球球感確實不是太好，「覺得球接進手套時沒有結合得很好。」他笑說自己會向手套「信心喊話」，希望能夠「合作愉快」。

林承飛昨天在攻擊端有單場3安包含1轟演出，守備也沒有發生失誤，但先前38場鎮守游擊就發生13次失誤。2019年他在游擊83場出賽、323次守備機會發生13失誤，今年賽程才剛超過一半就已追平生涯最慘紀錄。

對於今年守備端頻頻出狀況，林承飛認為多是心理因素影響，「覺得今年在守備球感真的沒有很好，主要是球打出來後的敏感度，打出來後我會去計算跟球的距離，但腦中想完後就會慢1拍，有時候彈跳來還會嚇一跳。」

這樣的問題在林承飛打球生涯中還是頭一次碰到，總教練曾豪駒昨天受訪時也提到，林承飛今年守備是有遇到一些問題，但現在球季進行中，只能透過多去練習，讓他在比賽中可以做到最好的感覺。

林承飛表示，春訓時自己有做些改變，希望能提升穩定度，但在場上表現出來卻有落差，也因為守備失誤造成投手跟守備端壓力更大，「而且只要我失誤都會失分，所以現在壓力真的很大，都覺得每一球都會打過來，但還是要面對，因為場上只能靠自己。」

目前林承飛2個手套會輪流使用，平時他也會跟手套們「信心喊話」，像是「拜託不要再漏接」、「希望我們可以合作愉快」，他笑說：「如果今天這個手套沒有失誤就會繼續用，2個都會跟它們講話，不敢威脅它們啦！怕他們鬧脾氣、造反。」