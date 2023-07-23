韓國瑜在離開全代會會場的時候，場外的群眾更是擠爆高呼「韓國瑜選總統」，而韓國瑜也在擁擠的人潮中，看到一位久違的粉絲直呼「欸！好久不見」，此舉更讓許多粉絲感動不已。（截自中天新聞）

國民黨今（23）日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，而出席的前高雄市長韓國瑜與侯之互動，是外界關注焦點之一，韓更拋出包括「希望在侯領導下可以下架民進黨」在內的3個願望，甚至韓國瑜在離開全代會會場的時候，場外的群眾更是擠爆高呼「韓國瑜選總統」，而韓國瑜也在擁擠的人潮中，看到一位久違的粉絲直呼「欸！好久不見」，此舉更讓許多粉絲感動不已，引發討論。

侯友宜今日與韓國瑜一起抵達全代會現場，進場前兩人一同接受採訪，侯說韓出席今天的大會，他非常感動，在4年前的選舉中，他自己做得不夠，對韓很「歹勢」，但面對接下來的總統大選，兩人有同的信念，都是要為守護中華民國並肩作戰，「我們會一起走、一起拚，顧中華民國、顧台灣這塊土地，很感謝國瑜兄弟，我們再度攜手合作，謝謝」。

而韓國瑜的3個願望分別為，第1，希望中華民國國運昌隆、人民安居樂業；第2，希望兩岸和平交流、發展，永遠不會發生戰爭；第3個願望則是下架貪汙、腐敗的民進黨政府。韓國瑜痛批，民進黨不只謀財，還把台灣推向戰爭「是害命」，希望在國民黨推出的侯友宜領導之下，可以下架民進黨。

最後國民黨全代會結束後，韓國瑜離開會場時，場外熱情的粉絲、群眾早已擠爆，更對韓國瑜瘋狂大喊「韓國瑜選總統」，甚至有人更直呼「韓國瑜！！」、「選總統」、「總統好」、「韓市長加油」，而韓國瑜也在擁擠的人潮中，不斷提醒熱情的民眾要小心，甚至看到其中一位久違的粉絲，韓更直呼「欸！好久不見」，此舉更讓許多粉絲感度不已，而在離開全代會短短50公尺的路，韓國瑜走了五分鐘才成功上車，群眾依然對韓國瑜的熱情不減。