2020年4月，印度政府更改了外國直接投資政策，要求來自與印度陸地接壤的國家的在印投資必須獲得政府批准。雖然政策沒有提及任何國家，但目的是阻止中企在疫情後收購印度實體。

IT之家此前報導，比亞迪與海德拉巴Megha公司將組建電動汽車合資企業，長期計畫是在印度生產比亞迪電動汽車的全系列產品，包括從掀背車到豪車的全部車型。兩家公司在投資提案中承諾每年生產1萬～1.5萬輛電動汽車。

路透報導，如果印度的投資計畫獲得批准，比亞迪將正式進入除美國以外的全球所有主要汽車市場。

但印度經濟時報23日報導，印度商務部、工業促進和國內貿易部（DPIIT）已就該投資提案徵求其它部門意見。由於前期成本高昂和缺乏充電基礎設施，印度在電動汽車轉型上，落後於中國和美國等其他國家。

報導引述印度官員表示，在討論過程中，對中國在印度投資的安全問題提出了擔憂，基於安全考慮，印度對比亞迪在印度設廠作出拒絕。

去年，長城汽車也計劃在印度投資10億美元，但在未獲得政府批准完成交易後，試圖收購通用汽車一家被封存的工廠，最終失敗收場。