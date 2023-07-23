中國駐新加坡大使館23日宣布，中國政府將於本周三（7月26日）起，恢復對持普通護照赴中經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的新加坡公民15天免簽入境政策。之前已獲發赴中簽證的新加坡公民，所持簽證繼續有效，已受理的簽證申請，將正常審發。
中國駐汶萊大使館同日宣布，7月26日起，恢復對持普通護照赴中經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的汶萊公民15天免簽入境政策。
該大使館稱，此前已獲發赴中簽證的汶萊公民，所持簽證繼續有效。已受理的簽證申請，將繼續審發。
中國在疫情期間，暫停新加坡和汶萊等國遊客入境中國15天免簽的政策。23日，中國駐新加坡、汶萊大使館宣布，7月26日起恢復上述政策。
中國駐新加坡大使館23日宣布，中國政府將於本周三（7月26日）起，恢復對持普通護照赴中經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的新加坡公民15天免簽入境政策。之前已獲發赴中簽證的新加坡公民，所持簽證繼續有效，已受理的簽證申請，將正常審發。
中國駐汶萊大使館同日宣布，7月26日起，恢復對持普通護照赴中經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的汶萊公民15天免簽入境政策。
該大使館稱，此前已獲發赴中簽證的汶萊公民，所持簽證繼續有效。已受理的簽證申請，將繼續審發。
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