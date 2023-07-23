埔里鎮鯉魚潭觀光業者舉行賞蝶、生態闖關活動推廣環境教育。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鯉魚潭栽種逾1.6萬棵蝴蝶的食草及蜜源植物，成為賞紫斑蝶等蝴蝶的重要據點之一。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮鯉魚潭觀光業者年年舉行「紫斑蝶復育活動」，8年來已經在鯉魚潭周邊栽種逾1萬6000棵蝴蝶的食草及蜜源植物，來自台北市、台中市等地的扶輪社友響應蝴蝶復育，安排親子賞蝶、生態闖關活動推廣環境教育。社友說，希望透過生態觀察，將善待環境的種子深植每個人的心中，一起愛護台灣與地球。

埔里鯉魚潭觀光業者表示，2015年起投入蝴蝶復育工作，每年栽種約2000棵蝴蝶的蜜源及食草植物，如：馬纓丹、繁星花、長穗木、仙丹花等，迄今已經超過1萬6000棵，讓蝴蝶重返牠們熟悉的家，如今已經成為重要的賞蝶據點之一，每年都舉辦賞蝶等生態導覽活動。

台中市北屯扶輪社長期支持埔里鯉魚潭推動蝴蝶生態復育，這個周末在鯉魚潭舉行聯合社福活動，邀請來自台北市、桃園市等地區的扶輪社友到鯉魚潭舉行親子活動，透過導覽員的解說觀賞、認識蝴蝶，並舉行有趣的生態闖關活動，還能欣賞在地的薪傳舞蹈團的表演，舞者化身美麗蝴蝶翩翩起舞，其美麗舞姿令人印象深刻。

北屯扶輪社表示，透過導覽員帶社友進行生態觀察，將導覽解說資訊變成闖關活動，加深大家對「紫斑蝶復育活動」的印象，相信這個假期相當充實，為暑假創造美好時光，也希望這次活動能讓善待環境的種子深植每個人的心中，一起愛護台灣與地球。