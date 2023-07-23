輕度颱風杜蘇芮今（23）日14時中心位置在北緯14.9度，東經128.3度，以每小時10公里速度，向西北西進行。氣象粉專公布最新美軍模式預測，杜蘇芮將從南往北貫穿台灣，可能閃過護國神山中央山脈的阻擋，以往經驗來看「是最不友善走法」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書分享美軍預測杜蘇芮未來路徑，結果與日本模式相近，杜蘇芮中心點將從台東登陸，再從雲林嘉義出海，「根據過往經驗，由南而北貫穿台灣的走法是最不友善，因為沒有跟中央山脈直球對決」。

粉專指出，颱風靠近台灣時容易跟台灣地形產生互動，而出現不規則的走法，不同的穿越方式對各地風雨大小、甚至颱風本身結構的破壞程度，都會有滿大不同。

氣象局下午表示，最快明天晚間發布杜蘇芮颱風海上警報，25日白天發布陸上警報，回顧前1次颱風中心登陸台灣的強颱，可以回溯到2016年7月的颱風尼伯特，8日清晨從台東縣太麻里鄉登陸，下午從由台南市將軍區進入台灣海峽，當時台東出現17級強陣風，也造成人員傷亡。