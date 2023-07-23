首屆國家青年交響樂團正式開跑，由指揮家馬寇爾帶領一群來自台灣、美國、新加坡和日本等地的青年學子演奏，同時還邀請頂尖小提琴家卡洛琳．魏德曼（站立者左一）參與。（李欣恬攝）

首屆國家青年交響樂團正式開跑，由指揮家馬寇爾帶領一群來自台灣、美國、新加坡和日本等地的青年學子演奏，同時還邀請頂尖小提琴家卡洛琳．魏德曼參與。馬寇爾表示，並沒有因為樂團組成年紀輕就選定簡單的曲目，而是以職業樂團為標準，選擇難度高的曲目，「這樣大家能有機會真正的練習，並從中拓展視野。」

打開曲目表，包括細川俊夫《織夢》、康果爾德的D大調小提琴協奏曲、斯特拉溫斯基《火鳥》組曲以及雷史畢基的《羅馬之松》，都是十分具有挑戰的作品。

馬寇爾表示，這些曲目即使是由職業樂團演奏也很困難，「但我不選簡單的曲目，而是選必須要很認真練習才能演得好的曲目，因為我們最終可以獲得美妙音樂，值得一起努力。」

馬寇爾表示，樂團演奏的學習非常多層次，「我希望他們可以了解，看譜演奏時，發掘樂譜和自己的關聯是什麼，進一步思考該如何詮釋？聲響應該如何表現？眼前的音樂想傳達哪些訊息？一首作品，可以有很多方式演奏，相信年輕人可以做得很好。」

國家青年交響樂團的首屆成員組成很特別，年齡從12歲到22歲，但年紀不是問題，擁有好的演奏技術是進團的關鍵，日前也已在苗北藝文中心完成集訓，並已開始全台巡演。

馬寇爾表示，平常在教育體制裡的學程，已有年齡分級，他相信突破年齡界限，不同年齡層組成，也能有好的交流，「這次有很多來自國外的人才，國家交響樂團的成員也參與帶領分部練習，可帶給學生好的訓練，學生和學生之間，彼此也可以學會與人合作，交換知識和點子，這個夏天的集訓，看得更遠一點，也是為台灣下一代的音樂人才鋪路。」

此外，樂團練習時，馬寇爾全程以英語溝通，雖然英語並不是每個人的母語，但馬寇爾表示，在聽得懂、聽不懂的狀態下，同樣打開一扇門，有新的文化刺激，「英語是共通語言，大家以此為基準，從自己的語言到理解別人的語言，並溝通音樂和理解音樂演奏，相信一定會有所成長。」

此外，馬寇爾也認為，音樂會演奏不單單只在熟悉的大城市，到其他城市演奏也很重要，也因此首屆的巡演，除了台北、高雄，還到苗栗、南投與台東。