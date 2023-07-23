台灣許多工地鷹架都會鋪上一層藍色或綠色的布簾，防止粉塵逸散、維護空氣品質。近日一位在日本的網友發現，日本就連工地防塵網都很特別，原來是上面印有浮世繪風格的圖畫，讓他忍不住直呼「日本的施工現場也太假掰了吧」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，當時他遠遠看到工地，覺得外觀長得非常奇特，結果走近一看才發現，原來是鷹架外面蓋上一層有浮世繪風格圖畫的布簾，讓他感嘆，「厲害了我的國，偽裝得很好欸，有沒有鷹架也可以這麼假掰的八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「超用心，反觀鬼島只會掉東西下來」、「上面還有畫，這公共藝術吧」、「台灣習慣用藍色那種」、「一個國家的美感就是一點一滴做起啦」、「中華民國美學，多學習日本吧…」、「和日本廠商合作過，就是一切照規定，不然開會，比如台灣可能覺得安全不用防護了，日本：開會，開會大家有共識再說，不然步驟他們不會省略」。

不過也有網友透露，台灣有些地方也有類似做法，「台北郵局先前也是這樣喔」、「欸，少見多怪了，新竹市政府翻修時，也是用類似的方式」、「台灣也有這種整棟用藝術帆布蓋起來的」、「台灣施工外牆也有植栽呀」、「台灣有幾間日系的工地也是這樣，只是花樣比較少，都是熊熊或森林」、「台灣也很多，只是會直接做成像大樓外觀」。