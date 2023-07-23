花蓮縣吉安鄉東昌活動中心戶外廣場是當地居民休閒運動好去處，建造迄今已有36年，多項設施老舊不堪使用，地面還因龜裂有高低落差，恐有安全疑慮，鄉公所向縣府爭取整修經費獲163萬元，將進行大範圍整修，並施作無障礙設施、排水管道等，預計9月招標、年底完工。

東昌活動中心戶外廣場在1987年建造完成後，變成在地民眾的休閒好去處，白天除有學生到籃球場打球，長者相揪聊天，晚上也會有許多練習跳舞、打太極拳等民眾使用場地，但因期間無全面大範圍整修，除球場出現嚴重裂痕，地面也因破損出現約3公分的高低落差，時常出現積水，增添運動期間的危險性，吉安鄉公所考量民眾使用安全，向縣府相關工程經費並獲163萬元挹注。

鄉公所團隊在東昌活動中心戶外廣場整修工程發包前，與鄉民代表詹益萬、余震華、林志忠，東昌村長魏錦添等人前往會勘，討論工程設計規畫、執行時的安全防護性與未來使用的多元性效益。

鄉公所建設課長吳印浴表示，屆時廣場地面將全面刨鋪，以二層AC加強穩固，籃球場則加設壓克力漆面塗層，讓運動休閒更加安全，並調整洩水管道，進行排水系統全整修，避免再次積水。由於周邊圍牆因大樹根莖擠壓出現裂縫，花台亦有多處破損，因此會藉由此次工程將現有的大理石花台及圍牆打除，改以抿石子面層，並在旁增設仿木座椅，提供長者和鄉民休憩使用。

鄉長游淑貞表示，東昌活動中心位在密集住宅區，極需提供鄉親休閒運動等高頻率的使用空間，整修工程經廣集鄉親建議和使用需求做設計規畫，也列入多功能安全便利的使用原則，盼能達到民眾宜居和適性運動樂活的友善生活圈。

鄉公所表示，整修工程預計9月發包，盼能趕在年底完工，未來場地管理養護將交由社區發展協會共啟管養協助，持續攜手共構鄉親適性使用的休閒空間。