國民黨全代會今（23）日上午舉行，黨主席朱立倫宣布，正式通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人；朱立倫也主張，未來國民黨重返執政之後，還要與大家共同建立一個和平、安定、公平、正義的「執政大聯盟」，共同翻轉台灣，讓台灣更好。

上午全代會提案，提名侯友宜競選總統後，朱立倫即詢問，本黨徵召侯友宜同志作為中華民國第16屆總統候選人，贊成的請起立！與會者隨即幾乎全部起立鼓掌支持，表示全黨團結一致支持侯友宜競選總統。

朱立倫強調，國民黨這次提名侯友宜，是經過最公平的民調，全體立委、黨籍縣市長與立委參選人的意見調查，大家共同的決定。朱立倫並主張，國民黨未來執政後共同建立一個和平、安定、公平、正義的執政大聯盟。

中國國民黨23日舉行全國代表大會，黨主席朱立倫發表談話。（黃世麒攝）

民眾黨主席兼總統參選人柯文哲。(資料照，郭吉銓攝）

而根據《中天新聞網》報導，柯文哲23日於高雄受訪表示，他相信2024後國會三黨不過半的機率很高，但合作仍應講求價值、政策、理念相合，這方面討論應該再多一點。

柯文哲直言，國民黨訴求「藍白合」的聲音一直有，但是到現在都沒人來談過，「政策、價值、理念」是否相符比較重要，要是這環節不解決，很難得到台灣人民支持。