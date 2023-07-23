民眾黨總統參選人柯文哲23日前往高雄林皇宮參加「高雄市台灣選哲之友會成立大會」，柯文哲強調，未來會加強中南部的經營，而針對藍白合及國民黨稱要組執政大聯盟等議題，柯文哲認為，大家的價值、政策理念必須相合才有辦法合作。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉先前稱民眾黨勢力跨不過濁水溪一事，柯文哲坦言，因為他之前擔任的是8年台北市長，過去也比較少來南部，今天這個「高雄市台灣選哲之友會成立大會」只是一個開始，他未來還是會加強中南部的經營。

媒體問及柯文哲對於藍白合的看法，他表示，這應該是從價值裡面討論，而不是權力的分配，坦白說到現在為止，從來沒有人去跟他談過大家的政策是否相合、價值理念是否相合，他覺得這個比較重要，因為相關問題不解決，很難得到台灣人民的支持。

至於國民黨主席朱立倫聲稱，若國民黨重返執政要組執政大聯盟，對此，柯文哲認為，現在國會3黨都不過半的機率很高，他還是覺得價值、政策理念必須相合才有辦法合作。

另外，近日北流積欠工程款引發爭議，柯文哲指出，他卸任後發生的問題他不願意評論，但在他任內可以很有自信的跟大家講，無論所有大大小小有相關爭議的案件基本上都在市政會議討論過，他有自信不會有大問題，但他認為像這種有爭議的問題，中央應該快點決策。