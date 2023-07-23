國民黨今全代會正式徵召新北市長侯友宜選2024總統大選，也通過黨秘書長黃健庭「重返執政，國家從未如此需要中國國民黨」黨務報告，對於大選宣布未來將成立「中央助選團」、「分工認養責任區」，以及以縣市為單位強化輔選作為，黃健庭強調，台灣從未如此需要國民黨，攜手同心下架不適任的政府， 達成政黨輪替，扭轉國家未來。

全代會通過的黨務報告決議中指出，2024選舉是場「民主對抗獨裁」、「和平對抗戰爭」的關鍵戰役，不僅攸關國民黨的存亡絕續，也深影響國家未來，認為民進黨若繼續執政，必將全面去中華民國化，變本加厲走向獨裁，兩岸恐更無寧日。

報告中指出，黨中央、智庫、立法院黨團已與侯友宜競選團隊組成四方平台，充分合作、緊密結合，針對重大議題與政策，凝聚共識形成大選戰略方針；針對民進黨個向缺失與弊端，提供強大打擊火力。

報告中表示，依歷次大選慣例，由朱主席領銜，邀請歷任主席、卸任政務官、立法委員及學者所組成的「中央助選團」，迴全國各地站台助講，集合全黨之力，努力贏得勝選。

另外，黨中央也規劃由黨籍縣市長、縣市議員、中常委與中央委員分工認養輔選責任區，擴大輔選動能，拉抬候選人選舉氣勢；之後也將以縣市為單位，強化輔選作為，系統性整合與動員各縣市鄰里鄉鎮輔選力量。

國民黨今天全代會也通過「現階段政治任務案」，以達成明年正副總統選舉勝選，立法院贏得過半數以上席次的勝選任務為目標。

最後黃健庭強調，這是一個關鍵的時刻，大環境越是橫逆，越凸顯中國國民黨價值之所在，國家從未如此需要國民黨，需要團結來守護臺灣民主自由，維護兩岸的和平，捍衛中華民國，拚好日子。台灣從未如此需要國民黨，讓我們攜手同心，下架不適任的政府， 達成政黨輪替，扭轉國家未來。