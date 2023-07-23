國民黨全代會今(23日)在板橋體育館登場，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，其中除了侯、朱、韓之間的互動吸引各界目光外，「禿子、燕子、漢子」時隔數年再度合體，幾人也手拉著手，一同展現團結氣勢。台中市長盧秀燕也為7位台中立委參選人江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、林家興加油打氣。

「TeamTaichung，挺台中！」盧秀燕今(23日)在臉書發文表示，在全國代表大會上，順利提名了最挺市民朋友的台中隊，有戰將、有新血，還有屢獲五星市長的 侯友宜 參選總統，我們堅定信念，朝著一致的目標前進，定下心來，全力以赴。

盧秀燕點名7位台中市立委參選人：江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、林家興，直呼台中隊聯手中央與地方，要全力為市民朋友拚好建設，過好生活。「秀燕為大家按讚，加油！」