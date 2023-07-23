有「大美人」稱號的香港女星李嘉欣，2008年嫁給富商許晉亨後，就淡出演藝圈，專心在家相夫教子，不時會透過社群網站分享生活近況，近日一家三口到歐洲度假，她也開心曬出旅遊影片，53歲仍保有絕佳狀態讓網友都稱羨不已。

李嘉欣先是去看了溫布頓網球賽，之後轉戰奧地利維也納，她也曬出和老公、兒子的合影，只見穿著短版小背心搭短褲的李嘉欣，一雙纖細長腿相當吸睛，平坦小腹和纖細蠻腰格外搶眼，皮膚也是緊緻無瑕疵，狀態好到看不出已經53歲，讓人相當驚艷。

李嘉欣53歲仍保有纖細身材。（圖／取自李嘉欣IG）

李嘉欣少女感十足。（圖／取自李嘉欣IG）

而也有網友曬出看音樂會時巧遇李嘉欣一家，穿著藍色牛仔裙的她，少女感十足，在網友的鏡頭下依舊美麗，讓網友都激讚「50多歲這樣的狀態，美絕了」、「她側臉好立體」、「她真的美爆，同樣見過真人，真的好美」。

李嘉欣在路人鏡頭下依舊狀態超好。（圖／取自小紅書）

香港小姐、國際華裔小姐出身的李嘉欣，因為中葡混血的混血美貌，讓她受到外界關注，是圈內公認的大美人，有「最美港姐」稱號，2008年嫁給香港船王的孫子許晉亨，婚後育有一子，她也把重心轉往家庭。