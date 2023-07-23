杭州富陽區人民政府防汛抗旱指揮部23日公告，因從22日傍晚至23日凌晨，短時強降雨引發山洪致局部山體塌方和土石流，涉及大源鎮、上官鄉、常綠鎮等地。截至23日14時，多點、多因素共有5人死亡、3人失聯搜救中。

據澎湃新聞報導，目前全區發生小流域山洪32處、地質災害險情144處、危舊房損壞或倒塌26處、電力中斷影響1619戶、車輛進水42輛、道路中斷21處。

據公告指出，此次是降雨範圍集雨面積集中。受短時強降雨侵襲，因三個鄉鎮交界處山區狹窄，雨水匯集極快，短時降雨第一時間彙集到河道中，常綠溪、剡溪上官段、大源溪史家村駱村勤功段瞬間流量巨大，河道兩側的村莊、廠房被淹水位10至15分鐘時間上升了1.5到2公尺之多，並伴有多處道路沖塌，致交通嚴重受阻，車輛和行人無法進出近2小時。

浙江省與杭州官方也表示高度重視，並實行提級管控。22日富陽區氣象局分別在15時44分、17時03分、17時34分發佈暴雨黃色、橙色、紅色預警，區防指全面啟動防汛應急回應。

目前也出動區級綜合救援、消防救援、五個國企平台應急救援、公安交通醫療等救援搶險隊伍609支、共6230人，轉移涉及危險區域人員1536人，其中上官鄉695人、常綠鎮236人、大源鎮525人，龍門和湖源等鄉鎮80人。

下一步工作措施將全力組織抗洪救災工作、搜救失聯人員，並進行災後修復重建，在路段搶修時加快路面的復運及清洗，加大對公路、水上、在建工程巡查，確保提高應急處置效率和交通運輸安全暢通。

同時也要全力保障受災群眾生活，對房屋倒塌受災群眾，及時足量確保食物、衣物、住宿等保供。迅速展開防疫消殺，防止災後傳染病等傳播。