行政院副院長鄭文燦23日視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業時表示，今年基隆港預估將有140航次的郵輪靠泊，旅客人數也上看26.5萬人次，相信下半年將可望達成觀光客600萬人次的目標。除帶動國內觀光旅遊業成長，及觀光客消費水準外，希望也能夠帶來疫後的一波振興。

鄭文燦23日上午在交通部長王國材、內政部長林右昌、基隆市副市長邱佩琳等人陪同下，視察基隆港西岸旅客中心的郵輪作業。鄭文燦表示，2019年基隆港創下了郵輪停泊的最高紀錄，遊客也高達90多萬人次。疫情的3年，郵輪產業受到非常大的影響，預估今年復甦的成長幅度應該會將近3成。

另外，為吸引更多的郵輪來台靠泊或設為母港，台灣港務公司基隆分公司祭出了碇泊費免費、旅客服務費打7折。

鄭文燦指出，今年初交通部設定了觀光客來臺600萬人次的目標，5月24號已到達200萬人次，7月21號更達成了300萬人次。政院預估下半年一定可以達成600萬人次的目標。目前政府正在盤點各項交通措施，包括旅遊獎勵，希望能夠達成更大的效果，帶動國內觀光旅遊業的成長，以及觀光客來臺灣的消費水準，希望也能夠帶來疫後的一波振興。

基隆港務分公司預估，今年基隆港計有140艘次郵輪靠泊，旅客人次達26.5萬人次，可望恢復疫情前約3成的數量，2024年更可達疫情前8成左右。

鄭文燦說，基隆港目前正進行軍港、港警總隊西遷計畫，未來東4、東5碼頭將作為客、貨運的緩衝區，可提供郵輪相關車流、物流、倉儲等彈性調度，同時交通部也持續積極優化基隆港郵輪碼頭、增設智慧化設備，包括自動通關查驗櫃檯，讓來臺旅客享有友善及舒適便利的旅遊環境。

港務公司董事長李賢義指出，基隆港2023年郵輪旅客預計達27萬人次以上，約為疫前高峰的30％，預計2025年可回復至疫情前旅客量水準，並近來觀察郵輪公司在臺灣陸續調整增加船班，復甦力道強勁，有機會在2025年挑戰疫情前之高峰紀錄105萬餘人次，締造新猷。