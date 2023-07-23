國民黨今（23日）在板橋舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜成為總統參選人，前高雄市長韓國瑜也到場，兩人「擁抱」大和解。國民黨新北市議員葉元之透露現場一幕，韓國瑜給侯友宜大擁抱，並小聲的在侯友宜耳邊喊了聲「加油」（他是看嘴型的），這是發自內心的真情流露。

葉元之今(23日)在臉書粉專貼文表示，韓國瑜實在人氣太旺了，今天在台上想說擠到前面和他自拍一下，但真的擠不過去，只拍到側面跟後腦勺。

葉元之透露，韓國瑜上台後給侯友宜一個大大的擁抱，並小聲的在侯友宜耳邊喊了聲「加油」（他是看嘴型的），這是發自內心的真情流露，真的很令人感動。

葉元之表示，韓國瑜為何那麼令人尊敬，就是他的大度，他永遠都替別人著想，不計較別人對他的惡。就像這次全代會，韓國瑜本來已安排出國行程，但是怕外界見縫插針，影響到國民黨的團結及選情，就取消行程參加全代會，為所有的候選人打氣，這種暖男行為，才是真正讓他人氣不墜的理由。