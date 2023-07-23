女星楊謹華昔以《一把青》、《華燈初上》等作品獲得好評，近期更以《不良執念清除師》的媽媽一角，再度使人留下深刻印象。不過，專注於事業上的她，今(23日)在社群上透露自己已2年沒好好休息，因此好不容易能享受假期的她，難得穿上「平口上衣」，展現自己的身材。

楊謹華近年來除了推出不少戲劇作品，以精湛演技獲得粉絲支持，更忙於實境節目中，生活相當充實。不過，平時喜愛在社群上和粉絲們分享工作花絮與生活大小事的她，今日在社群上透露已經有2年多沒好好放假，終於可以享受得來不易的假期，「假期正式開始，放給它爽！放給它空！放給它鬆！我腦袋什麼也不想想！就是能有多鬆就多鬆，要像一隻軟趴趴熊一樣。」

此外，該則貼文也以主題標籤的形式，透露楊謹華與老公一同出國遊玩，當作是慰勞自己的旅行，同時一併曬出多張她罕見的穿搭風格，只見照片中，她穿上花紋繁複的「低胸平口上衣」，下身穿著寬鬆長褲，自信展現她的雙肩肌膚以及美背，也讓人不難想像當地的炎熱程度，連楊謹華都敵不住高溫而改變了穿搭習慣，並透露平時幾乎不穿平口上衣。

貼文PO出後，釣出不少星友舉凡陳庭妮、陳羽柔留言，更甚之連羽球球后戴資穎都寫下：「好美！」。另外，也有不少網友表示：「哇喔來德州了！還是奧斯丁！」、「太美了」、「服裝有型好美哦，假期愉快」、「美到沒天理」、「天啊！50度，保重喔。」