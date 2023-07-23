國防部指出，同心33號演習動員召集令於今天中午12時生效，受領下列教育召集令所列動員符號的後備軍人，必須明天上午8時向指定地點報到。

精誠動員甲字第140600號、第230303號、第230306號、第231001號、第231003號、第231903號、第240103號、第240302號、第240304號、第250305號、第250403號。

忠義動員甲字第180501號、第180502號、第180503號、第280300號；大業動員甲字第230200號、第240104號；仁愛動員甲字第142800號、第230200號；忠貞動員甲字第140300號、第230500號、第230700號、第240100號、第250200號。

博愛動員甲字第221103號、第221206號、第231403號、第241505號、第243100號、第251206號。

國防部也提到，領取下列教召令所列動員符號的後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到。

包括精誠動員甲字第932017號、第932039號；大業動員甲字第933001號；仁愛動員甲字第941007號；忠貞動員甲字第932006號。

國防部指出，受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到。

包括精誠動員丙字第231903號、第230303號、第230306號、第231003號、第240302號、第240304號、第240103號、第140600號、第250403號、第250305號，精誠動員丁字第231903號、第230303號、第230306號、第231003號、第240302號、第240304號、第140600號、第250403號、第250305號，精誠動員己字第231903號、第240304號、第250403號。

忠義動員丙字第230200號，忠義動員丁字第230200號、第140100號，忠義動員己字第140100號；大業動員丙字第130100號、第240100號，大業動員丁字第240100號；仁愛動員丁字第230200號、第941007號、第142800號，仁愛動員己字第941007號；忠貞動員丙字第130900號、第150200號、第250200號、第140100號、第240100號，忠貞動員丁字第130900號、第230700號、第150200號、第250200號、第140100號、第240100號。

忠信動員丁字第130301號、第140302號、第150303號；博愛動員丙字第221103號、第221206號、第231403號、第241505號、第243100號、第251206號，博愛動員丁字第221103號、第221206號、第231403號、第241505號、第251206號，博愛動員己字第241505號。

陸軍兵工整備發展中心（豐兆公司）、陸軍飛彈光電基地勤務廠（均利公司）、海軍蘇澳後勤支援指揮部（龍德造船公司）、空軍松山基地指揮部（亞航公司）、空軍第一後勤指揮部（金賓公司）及軍備局生產製造中心第205廠（第一伸銅科技股份有限公司），依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。