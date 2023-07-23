國民黨全代會今(23日)在板橋體育館登場，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣。國民黨立委洪孟楷強調，前主席吳伯雄精神奕奕率先抵達，全員出席一致穿著展現團結，台中市長盧秀燕全程站立為立委參選人加油，侯友宜反台獨論述鏗鏘有力，加上禿子、燕子、漢子再度合體，5大感動時刻激勵大家繼續打拚爭取政黨輪替。

「今日全代會五大感動時刻！」洪孟楷指出，早上九點，吳伯雄前主席率先抵達現場，雖然手持拐杖，但精神奕奕，是堅強的精神領袖。所有區域立委候選人、縣市長、全員出席，近百位站在台上，沒有厚重的外套在我們身上，只有輕便白襯衫牛仔褲的一致穿著，捲起袖子，我們要為台灣人民打拚！盧秀燕市長以身作則，在台中立委候選人介紹時全程站立，帶動後續各縣市都站起來歡呼，這是媽媽市長的胸懷和看著孩子成長的大愛。

洪孟楷提到，舞台上確實投影設備等有零星狀況，但兩位致詞者朱立倫主席、侯友宜總統候選人都把氣勢講出來，這是成功的一次把握機會傳達理念。尤其講到反對台獨、反對一國兩制，鏗鏘有力、擲地有聲！不需要再抹紅、真的已經百毒不侵！

洪孟楷強調，大家期待這個畫面太久了，距離上一次「禿子、燕子、漢子」合體有記錄可循已經是四年前2019年三重立委補選的時候。在723呈現這樣的畫面，除了感動、還是感動！後來許多候選人爭相跟侯韓盧合照，那個熱情、炙熱如今日節氣「大暑」！

「莫忘世上苦人多！」洪孟楷直言，要擔任總統，並不是來作威作福，而是要為台灣人民、為中華民國來做牛做馬，這才是與價值！「繼續打拚，還有五個多月，拚政黨輪替、拚台灣更好！」