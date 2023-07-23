命理專家雨揚老師在臉書上分享7／23～7／29的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖虎、鼠、馬，其中生肖虎事業鴻圖大展，能充分展現才能且有望升官；生肖鼠可多關注財經新聞資訊賺取豐厚財富；生肖馬則是感情運旺，單身者可透過參加社團活動，結識相同興趣的對象，有伴者可為伴侶做些小事來表達愛意。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業蓬勃發展，能得到貴人的熱心引薦，接到許多商案，只要全心投入，一定能做出一番成就。感情進展順利，單身者可以深入了解新朋友的喜好和興趣，以培養更親密的聯繫；有伴者可攜伴參加親友聚會，將能使伴侶更快地融入社交圈，加深彼此之間的情感連結。財運興旺，多關注財經新聞，可獲取更多投資訊息，進而開創出更豐厚的財富。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作運蒸蒸日上，可善用自身的優勢來推廣商品，將能吸引更多的客戶瀏覽，從而提升銷售量。愛情運平穩，單身者可組織小型的聚會，邀請新朋友一起來參與，增進彼此的交流；有伴者可試著站在伴侶的立場思考，嘗試理解對方想法，以建立更和諧的相處方式。財運暢旺，可積極尋找新的商機和投資機會，創造更多收益。

▍生肖虎

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業鴻圖大展，能順利完成重要的企劃案，充分展現卓越的才華，且得到主管高度的認可，為升遷之路打下堅固基礎。感情運佳美，單身者可精心打扮自己，有助提升自信心，展現出最好的一面；有伴者可帶伴侶去熱門景點遊玩，共同創造美好的時光，將使彼此的關係更加緊密。財運興旺，可運用自己的專業知識和技能來接案，為自己開闢更多的收入來源。

▍生肖兔

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運低迷，剛入職就遇到人力調動，讓他們感到不適應，應給自己一些時間和耐心，慢慢去適應新的環境。愛情運不高，單身者聽見冒犯的言語時，應明確表達感受和界線，以免造成心理上的負擔；有伴者因忙碌而鮮少有時間約會，應增加與伴侶的交流，以培養更深厚的感情。財運不濟，切勿購買來路不明的高價票券，以免被詐騙金錢。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運上揚，在前輩的細心指導下，能順利完成重要提案，並獲得客戶的高度肯定，迅速提升在公司中的地位和聲望。感情運平穩，單身者可嘗試敞開心扉，接納他人的善意，才有機會迎接美好的緣分；有伴者可與伴侶來場浪漫的約會，為感情注入新的火花，使關係更加親密。財運動盪較大，不宜投資漲幅過高的飆股，以免被套牢在高點，承受巨大的心理壓力。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

工作運極佳，在卓越的帶領之下，同事們能夠各自發揮所長，彼此相互合作，創造亮眼的成果。愛情運較弱，單身者在與新朋友相處時應謹言慎行，以免不小心得罪對方，導致交流不順暢；有伴者時常壓抑自己的真實感受，不願意表達內心想法，容易讓兩人間的溝通出現隔閡。財運頗旺，近期有機會接到大額訂單，帶來可觀的業績獎金。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業運不穩，當缺乏想法時，不要一味埋頭苦思，可以嘗試與不同的人交流，有助於擴大思維並發現新方案。感情幸福洋溢，單身者可多參加社團活動，有望遇見擁有相同興趣的對象，展開多面向的交流；有伴者可透過小事來表達對伴侶的愛意，例如幫伴侶準備沙拉，能讓他感受到關懷和照顧。財運大幅攀升，可考慮利用閒暇時間來兼任當家教，以創造額外的收入。

▍生肖羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★

職場運下滑，面臨龐大的工作量，無法有效應對時，可適時請同事幫忙分擔，以確保工作能如期完成。桃花能量匱乏，單身者在與人說話時容易分心，讓對方覺得不夠尊重他，進而影響到彼此之間的互動；有伴者即使不喜歡伴侶準備的物品，也應以感謝的態度回應，不可直接批評，以免讓對方感到不快。財運不順，突如其來的意外開銷，讓手頭資金變得拮据，須節省開支。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業登上巔峰，透過深入了解市場趨勢，並結合自身的專業，提出了具競爭力的方案，為公司帶來豐厚收益。愛情運不錯，單身者可運用幽默感和新朋友互動，化解彼此的緊張和尷尬，創造愉快的交流氛圍；有伴者和伴侶像親人般互相扶持，無論歡笑或難過時，都能在對方身上找到溫暖。財運不錯，可主動向親友打聽，將有望獲得不錯的房屋資訊，找到物美價廉的房子。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運上揚，在大型會議上能勇敢地代表團隊發聲，展現出優秀的領導能力，贏得部門成員的尊重，讓團隊向心力更上層樓。桃花運低落，單身者在和心儀對象相處時，應尊重對方的感受，以免讓對方感到不自在；有伴者時常忽略伴侶的想法，一意孤行的行為，容易讓雙方感情陷入危機之中。財運穩定，可透過線下活動，打開品牌的曝光度，將有望順利提升業績，賺取豐沛財富。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運不錯，能以過人的專業知識，消除主管的疑慮，提出令眾人滿意的提案，使年度企劃更加完善。感情運欠佳，單身者因公務繁忙而錯過了與新朋友交流的機會，讓人際關係陷入瓶頸，不利戀情開展；有伴者切勿在公開場合批評伴侶，以免讓對方難堪，建議私下溝通協調，才有助維繫雙方感情。財運普通，可透過網路平台進行代購商品的銷售，賺取一筆額外的收入。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運平穩，在籌備活動時，能得到不少人的無私支持與幫助，並克服各種困難與挑戰，順利完成任務。桃花運回溫，單身者可多問候或關心心儀對象，讓對方感受到真摯愛意，好感度也大幅上升；有伴者可邀請伴侶一起去泳池游泳，在運動的同時，也能享受愉快的水中時光。財運穩定，可嘗試諮詢理專，選擇合適的金融產品，持續創造更多被動收入。